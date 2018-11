Organizace Mines Advisory Group odhaduje, že na každý čtvereční metr Phong Nha bylo během války v průměru shozeno přes 300 kilogramů výbušnin, což je nepředstavitelné číslo. A co je snad ještě více alarmující, je skutečnost, že možná až třetina těchto bomb dřímá v zemi stále nevybuchlých, protože je zdejší bahnitý terén s rýžovými poli měkký, a při dopadu tak výbušniny často nesplnily svůj účel.

„Lépe zemřít se všemi, než žít sám.“

Téměř každý z místních zná příběh někoho, kdo přišel kvůli stoupnutí na nevybuchlou minu o život. A takřka každý rok přibývá do seznamu obětí války několik desítek let po jejím konci další jméno. Místní cestovní kanceláře tak musejí při otevření jakékoliv nové trasy celou cestu nejprve pečlivě odminovat, než je umožněn vstup turistům. Pokud se dnes někde ve Vietnamu nedoporučuje sejít z vyznačených tras, je to právě tady.

Po necelých čtyřech dnech v nedotčené přírodě jsem vyrazil do přilehlého města Dong Hoi, ze kterého létají sporadicky lety do hlavního města Hanoje. Opustila mě již chuť zkoušet další autobusy či vlak a letenka za 800 korun i se zavazadlem mi udělala radost. Místní se mi sice smáli, že letím za dvojnásobek ceny, než běžně létají do Hanoje oni, ale co už. Člověk nemůže znát všechny triky.

Zpět do civilizace

Přílet do Hanoje byl takový drobný šok. Najednou jsem si přišel jako venkovan, který přiletěl do velkoměsta. A že tak může Hanoj se svými 7,5 miliónu obyvateli i oproti Praze působit. A co teprve pak proti ospalé vesničce Phong Nha, kde vás většina restaurací kolem osmé až deváté večer přátelsky vyhání domů do postelí. Hanoj je výrazně čistší a uhlazenější než Ho Či Minovo Město. Gastronomická scéna zde vzkvétá a kromě nudlí na ulici za dvacet korun si můžete zajít i do luxusních restaurací, kterých je třeba na jihu Vietnamu zatím ještě výrazně méně. A barová scéna je tu také na zcela jiné úrovni. Nikoho pak asi nepřekvapí, že jsem našel hospodu servírující plzeňské pivo, což bylo po deseti dnech místních patoků doslova osvěžující.