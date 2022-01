Jako první v rámci soutěžení miliardářů dobyl hranici vesmíru 11. července britský miliardář Richard Branson, a to v rámci testovacího letu raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic. Vše označil za „životní zážitek“. >> O devět dní předstihl hlavního konkurenta, zakladatele společnosti Blue Origin Jeffa Bezose, majitele Amazonu. >> Ten byl jedním z cestujících v raketě New Shepard americké firmy Blue Origin. Jeho let trval deset minut a 19 sekund. Proběhl zcela bezpečně, podle plánů. >> Do vesmíru se s Bezosem podívala také nejstarší pilotka, 82letá Američanka Wally Funková. >> V září se ukázalo, že Bransonova Virgin Galactic měla při letu problémy. Konkrétně se na dvě minuty odchýlila od své plánované trasy. Americký úřad pro dohled nad letovým provozem proto firmě další lety pozastavil. >>

Expanze satelitů



Své plány ve vesmíru realizoval v roce 2021 také Elon Musk. Miliardář úzce spolupracuje s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA), jež si jeho firmu v dubnu vybral pro uskutečnění příští misi na Měsíc. Plánuje ji již na rok 2024. Musk, tedy jeho firma SpaceX, má do projektu dodat přistávací modul. >> Ne všechny pokusy sestavit ideální stroj končily úspěchy. >> Naopak Muskově firmě se dařilo v roce 2021 vyslat na oběžnou dráhu další satelity v rámci projektu sítě Starlink. Spustila ho v roce 2015 s tím, že chce umožnit připojení na internet kdekoli na světě do roku 2027. V polovině listopadu umístila do kosmu 53 satelitů. >> Začátkem prosince přidala dalších 48. >>

Musk se netají tím, že podobné úspěchy jsou součástí jeho větších plánů. Rád by SpaceX poslal na Mars. Kvůli tomuto projektu společnost vyvíjí obrovskou superraketu BFR, tedy Big Falcon Rocket, a meziplanetární plavidlo MCT (Mars Colonial Transporter). V září se pak robotickému vozítku Perseverance americké vesmírné agentury NASA podařilo odebrat vzorky z povrchu Marsu. >>