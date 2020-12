Koronavirová nákaza se podle oficiální verze začala šířit koncem roku 2019 v čínském městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Úřady tam zaznamenaly těžké zápaly plic neznámého původu >>. Pátrání po jeho původu je zavedla až na trh Chua-nan, kde se prodávají ryby, mořské plody a hospodářská i divoká zvířata. Právě tam mělo dojít k přenosu viru koronavirus SARS-CoV-2 ze zvířete – pravděpodobně z netopýra – na člověka.



Váhání WHO



Čínské úřady zprvu chorobu překřtily podle místa původu na wuchanskou pneumonii. Sice oznámily, že se potýkají s novou nemocí, a dokonce zveřejnily přečtenou i genetickou informaci o viru, která ukázala, že nejde o původce nemoci SARS, ale její šíření se snažili ututlat. Ještě 21. ledna Peking naléhal na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby odložila pandemické varování, zadržela informace o rychlém přenosu nemoci z člověka na člověka, přitom už o dva dny později čínské vedení uzavřelo celé město Wu-chan a nakonec izolovalo i většinu provincie Chu-pej. Peking zavedl také tvrdou cenzuru uvnitř vlastní země s cílem informace o smrtící podobě choroby zastavit a neuváděl reálná čísla >>. V tu dobu se covid-19 již šířil světem >>. WHO nakonec globální stav zdravotní nouze vyhlásil až 30. ledna a až 11. března epidemii koronaviru označila za pandemii. Záhy se největším ohniskem nákazy stala Evropa. Rychlému šíření nemoci napomohla letecká doprava. Z Wu-chanu létala do světa řada pravidelných linek, mimo jiné do Paříže, Londýna a Říma.



Ohnisko v Itálii



K nejvíce zasaženým evropským státům v první vlně pandemie patřila již od začátku roku Itálie >>. Do světa hlásila, že situace je kritická, zdravotníci se museli rozhodovat, komu z těžce nemocných pacientů dají šanci na život >>. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové v ten samý čas zaslala členským státům dotaz, zda jsou připraveny na příchod možné epidemie. Zároveň oznámila, že nezvažuje omezit Schengenský prostor a uzavřít hranice s Itálií >>. Ne všechny státy její rozhodnutí respektovaly. Česko a Polsko již v polovině března své hranice pro občany druhých států uzavřely >>. Rovněž další unijní země začaly s cílem ochránit své obyvatele jednat na čas zcela samostatně, bez ohledu na Brusel, což jim ostatně pravidla společenství umožňují. Oblast zdravotnictví totiž patří výhradně do jejich kompetence. Šéfka EK v polovině března navíc přiznala, že Brusel situaci podcenil.



Ochromený svět



Pandemie postupně ochromila celý svět. V červnu smrtící nemoc zaznamenaly všechny státy světa, kromě Antarktidy. Prověřila (ne)funkčnost zdravotnického systému jednotlivých států. Mezi nejvíce zasažené státy se zařadily USA, Indie, Brazílie, Rusko a Francie. Smutný primát v počtu zemřelých na covid-19 přitom mají právě Spojené státy, které v prosinci překročily tří set tisícovou hranici úmrtí. Zatímco na jaře patřil k nejvíce zasaženým částem New York a jeho okolí >>, během pár týdnů se nákaza rozšířila do všech států USA. Zastavit se jí nedařilo až do konce roku >>. Nejvíce jsou postižené nejlidnatější státy Kalifornie a Texas.



Kdy to začalo?



Během pandemie se začaly také objevovat důkazy, že se nemoc začala šířit už dříve, potvrzené jsou případy z listopadu, které nesouvisejí s tržnicí, což uznala i Čína. Už v říjnu a v listopadu se část provincie Chu-pej potýkala s vlnou zápalů plic. V říjnu si zřejmě nemoc z Wu-chanu z tamních říjnových Armádních her odvezla i řada sportovců >>.



Čína nicméně podobná tvrzení vytrvale odmítá. Během roku 2020 dokonce přišla s tvrzením, že zdrojem nemoci nemusí být ani Wu-chan >>. Ukázalo se totiž, že i v Itálii se nemoc zřejmě objevila už koncem roku 2019, určitě už prosinci, což ukázala analýza odpadních vod, ale možná už v září >>. Satelitní snímky z Číny však podobná tvrzení Pekingu nepodporovaly, ukázaly, že před zdravotními středisky se tvořily fronty už na podzim.



Choroba se v nejdřív zasaženém čínském regionu šířila pravděpodobně už koncem léta 2019 >>. Je také možné, že se nemoc přenesla na lidi už dříve, šest horníků, kteří v roce 2012 odstraňovali netopýří trus v dole v provincii Jün-an mělo podobné příznaky a tři z nich zemřeli >>. Objevily se spekulace, že se pak nemoc zkoumala v laboratoři ve Wu-chanu a v důsledku neopatrného zacházejí unikla z tamní laboratoře.



Hledání léků



Jakmile se objevily závažné průběhy covidu-19, začal se hledat lék. Zkoušela se už známá antivirotika, jako je Kaletra proti AIDS nebo Tamiflu proti ptačí chřipce, ale nakonec se jako nejslibnější ukázal remdesivir, který se původně vyvíjel proti ebole, a za nímž stál tým Tomáše Cihláře. Ten byl nakonec v USA a dalších zemích schválen i pro léčbu, protože zkracuje dobu nemoci, i když není jasné nakolik chrání před rozvojem těžkého průběhu nemoci. Světová zdravotnická organizace ho nakonec nedoporučila k léčbě >>. V testech se osvědčil i kortikosteroid dexametazon >>.



Naopak antimalarikum chlorochin se ukázalo nejen jako neúčinné ale dokonce i nebezpečné. Přesto ho doporučovali americký prezident Donald Trump a brazilský prezident Jair Bolsonaro >>. Když však Trump onemocněl, tak si vyžádal jiný experimentální lék regeneron, který nakonec byl schválen i k léčbě >>. Protože se ukazovalo, že žádný lék není dostatečně účinný, farmaceutické firmy upřely úsilí na vývoj vakcíny, které se nakonec vyvíjelo přes 130 včetně jedné české. Její vývoj byl nakonec zastaven, protože se na konci roku už objevily první schválené vakcíny a ČR neměla šanci ztrátu dohnat >>.



V létě se holedbalo Rusko, že jako první schválilo svou vakcínu Sputnik V, i když v té době ještě neměla ani zahájenou třetí fázi klinických testů. Jako první byla schválena vakcína v Británii od firem Pfizer/BioNTech, která prokázala 95procentní účinnost. Británie s ní začala očkovat 8. prosince >>. Následně byla schválena i v Bahrajnu, Kanadě a USA, kde také spustili očkování >>. Před schválením je vakcína od firmy Moderna, která má podobnou účinnost. Jde také o vakcínu využívající jen části RNA koronaviru, jejíž výhodou je, že se nemusí skladovat při minus 75 stupních >>.



Klasičtěji pojatá oxfordská vakcína, na které se podílela britská firma AstraZeneca má účinnost mezi 70 až 90 procenty. Britové a Rusové se proto domluvili, že spojí své síly a zkusí, aby se lidé očkovali v jedné dávce touto vakcínou a v druhé ruským Sputnikem V >>. Před schválením je i čínská vakcína od Sinopharmu. Koronavirem onemocněl i americký prezident Donald Trump >>. Ani to jej ale nepřesvědčilo, že jde o vážnou chorobu. Jiný přístup k epidemii zvolil až vítěz prezidentských voleb Joe Biden. Spoluobčany vyzval k nošení roušek a slíbil, že se nechá veřejně očkovat >>.