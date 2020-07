Úžasné jižní Čechy

Zaměřil jsem se tedy na nejprudší silnici v Česku. Několikadenní hledání neobjevilo žádnou databázi, ale našlo značku „Nebezpečné klesání“ s hodnotou 27 %. Je to Steinbrennerova ulice ve Vimperku. Atrapa libely ve smartphonu ukazuje sklon 13–14° podle toho, jak telefon na dlažbu položím, což odpovídá nějakým 23–25 %.



Sklon 13° jsem na telefonu viděl i v nejprudším kousku ulice Pod tržním nám. v Táboře, ovšem značka před ní upozorňuje na klesání jen jedna dvacetiprocentní a onen nejprudší kousek je krátký a viditelně výrazně prudší než zbytek ulice. A vimperskou Steinbrennerovou můžete jet i do kopce, takže ji budu považovat za vítězku.



Zůstaňme ale ještě ve Vimperku, resp. v lesích nad ním. Když jsem s Grand Californií hledal místo, kde přespat, narazil jsem na několik miniaturních štěrkových parkovišť podél silnice II/168. Jedno z nich mě nalákalo ikonkou 4G na displeji telefonu, tak jsem tam zůstal a říkal si, proč takovýchto míst nepotkávám v Česku víc. Dokonalá tma a ticho v noci a úžasné ranní slunce skrz stromy tomu jen přidaly.



Pokud se chcete autem zdržet na Šumavě, kromě parkovišť nad Vimperkem stojí za zkoušku přívozy přes Lipno. Není to sice trajekt přes norský fjord či alpské jezero a v létě jsou tu houfy cyklistů, ale po stránce přepravy auta lodí nic moc lepšího v Česku nemáme. A, podobně jako v Krušných horách, s něčím jako Mazda MX-5 vás bude bavit zhruba každá druhá místní silnice.



Vydávám se zpátky na sever, mířím k perličce, která je v Česku naprosto unikátní – Stádlecký řetězový most. Je to poslední dochovaný empírový řetězový most v ČR, a protože neleží ve městě, nýbrž na místní silnici, jezdí se po něm autem úplně normálně, podobně jako po krytém mostě v Radošově.



Ovšem já se s ohromnou dodávkou otáčím a jedu zpátky cestou, kterou jsem přijel. Na tenhle most opravdu nutně potřebujete malé auto. Já se s Grand Californií nevejdu mezi sloupky.



Mířím do Tábora, jehož středověké centrum je až na naprosté výjimky průjezdné autem ve smyslu „kam se vejdeš, tam jeď“. S MX-5, kterou jste prohnali šumavskými zatáčkami a přejeli most ve Stádleci, se vám tu bude opravdu líbit. Já se s 6,8 m dlouhou dodávkou nevejdu téměř nikam a pro průjezd volím takové ulice, ze kterých nebudu muset couvat zpátky.



Stejně jako ostatní body mého roadtripu totiž ani uličky v Táboře nejsou primárně turistickou atrakcí, nýbrž se používají k tomu, k čemu před staletími vznikly, a místní by ze mě neměli radost, kdybych jim tady vytvářel špunty. Už jen interval semaforu, regulujícího kyvadlový provoz v Žižkově ulici, nestíhám kvůli nutnosti přesného, a tedy pomalého manévrování mezi domy a popelnicemi.



Dvojitý most není jen jeden

Nechávám Tábor za zády a pokračuji k místu, kterým spousta z nás často projíždí, aniž by věděla o jeho zajímavosti – k Vojslavickému mostu. Vede po něm totiž dálnice D1 a jedete-li po ní, ničeho si nevšimnete. Sjeďte ale na exitu 75 na souběžnou silnici třetí třídy č. 13036 a po krátkém klesání přijedete na dolní mostovku Vojslavického mostu. Je to tzv. dvojitý silniční most – na jednom místě dvě komunikace pod sebou překonávají vodu.



Není jediný takový v Česku, něco podobného je v Brně na Staré dálnici a taky u Jívové na Olomoucku. Tenhle je ale kromě toho, že vznikl v podstatě náhodou, zajímavý také tím, že původně měla na dolní úrovni být právě dálnice D1. Dokonce tu je mostovka dost široká na to, aby tu mohla vést směrově oddělená silnice.



Most byl postaven zkraje 40. let 20. století podle projektu z 30. let, ale v roce 1941 práce na dálnici ustaly. Plně obnoveny byly až v 60. letech s houstnoucí dopravou. Původní projekt ale sklonem dálnice nevyhovoval novějším normám, takže 12 metrů nad původním betonovým mostem vznikl nový ocelový, po němž nyní vede dálnice. Využívá pilíře toho původního, ale stará mostovka nebyla zbourána.



Přes památník nacisty vypálených Ležáků mířím dále na severovýchod k hrázi vodní nádrže Pastviny. Jako u řady dalších hrází vede i zde po koruně hráze silnice dlážděná žulovými kostkami. Co už není tak obvyklé, je, že vozovka je v podstatě mostem nad nouzovým přelivem hráze.



A také, že je kromobyčejně úzká. Ne „jen“ na jedno auto, ale až tak, že od obrubníků – naštěstí jen velmi nízkých – jsou kola Grand Californie vzdálená jen pár centimetrů. A to, aniž by na ztížené podmínky upozorňovala nějaká dopravní značka.



Okolo Kašparovy chaty, odkud je úžasný výhled na Kralický Sněžník a Praděd a také si odtud můžete udělat pěší výlet k dělostřelecké tvrzi Adam, mířím po silnici II/311 podél hranic k Náchodu.



Zatáčku po zatáčce si říkám, že se sem musím vrátit s nějakým sporťákem; silnice má slušný povrch a velmi zajímavý profil s převýšením i všemi možnými typy zatáček. Téměř sedmimetrová dodávka není na tuto oblast ideálním dopravním prostředkem, pokud si chcete jízdu užít.



Cesta vede kolem velmi zajímavě zrekonstruovaného kostela v Neratově do Nového Města nad Metují, jehož Husovým náměstím prochází silnice I/14. Kdybych to ale nevyčetl z mapy, na místě by mě nikdy nenapadlo, že to je silnice první třídy. Je totiž úzká a klikatá – a docela se divím, že tu dávno nestojí obchvat. Možná je to ale dobře, protože kdyby tu byl obchvat, jel bych po něm a minul tak hezké náměstí, na nějž se od jihu přijíždí po silnici nalepené na kopci jako v nějaké středomořské vesnici.

Soušskou silnici na zimu zavírají

Navigace mě vede k poslednímu bodu, který jsem si vytyčil – k Soušské silnici. To je silnice II/290 mezi Desnou a Hejnicemi, která vede kolem přehrady Souš. Tato silnice je – pokud jsem hledal správně – jediná v Česku, která se v zimě uzavírá pro provoz motorových vozidel, podobně jako nejeden alpský průsmyk.



V Alpách je ale důvodem pro uzavření většinou enormní množství sněhu a příliš náročná údržba. Tady je důvodem právě přehrada – je totiž zdrojem pitné vody. Z obavy, že by v zimních podmínkách mohlo dojít k nehodě, rozlití provozních kapalin a kontaminaci vody, je silnice prostě zavřená v úseku zhruba mezi hrází přehrady a Smědavou.



Samozřejmě, k nehodě může dojít kdykoliv, ale na sněhu a ledu je pravděpodobnost přece jen vyšší a vzhledem k místní nadmořské výšce – nejvyšší bod silnice je ve výšce 889 m n. m. – je sníh a led v podstatě jistotou.



Soušská silnice není k zahození ani z řidičského hlediska – má nějaké převýšení, všemožné zatáčky, je tu krásný asfalt a jede se lesem. Jenže taky je úzká, do zajímavějších zatáček není pořádně vidět a je tu velmi silný provoz aut, pěších i cyklistů.



Řada z nich míří k technické památce, která v Česku nemá obdoby – k Protržené přehradě. Stojí na říčce Bílá Desná přes hřeben od přehrady Souš, ovšem na rozdíl od ní měla sloužit k regulaci toku vody a ochraně před povodní. Jenže už rok po zprovoznění, v roce 1916, povodeň sama způsobila – hráz se kvůli svému nestabilnímu podloží protrhla. Zbytky hráze v místě dodnes stojí i s nouzovým přelivem.



Poslední noc na cestě trávím nedaleko Liberce s nádherným výhledem na město i ještědský vysílač a říkám si, že i když je velikost Grand Californie na spoustě míst přítěží, možnost komfortně přenocovat na Klínovci, v lesích nad Vimperkem a konečně i u Javornické kaple s úžasným výhledem je nejspíš právě to, co karavanisty na těchto autech tak láká.



Šest dnů je málo

Těchto pár míst, která jsem za šest dnů na cestě objel, zdaleka, zdaleka nejsou vším, co Česká republika dokáže nabídnout. Ba naopak – kamkoliv se vydáte, všude se dá něco zajímavého objevit. V Jeseníkách jsou silnice klikaté a hustá mlha koncem května je úplně normální. Na Mostecku vás zase může zastavit v jízdě výron čpavku, pro který tu mají speciální dopravní značky.

Moravské Toskánsko u Kyjova v Jihomoravském kraji svou zvlněnou krajinou připomene severní Itálii a dle časopisu Condé Nast Traveller je jedno z 50 nejkrásnějších míst světa. Polabí či Haná jsou tak placaté, až člověk skoro zapomene, jak vypadají kopce. A třeba na Berounsku jsou naopak kopce kromobyčejně malebné.



Je to jen ukázka, že pokud přistupujete k cestování stylem „cesta je cíl“ a rozhodnete se letošní dovolenou trávit v Česku, je co vidět, co navštívit a kudy se vydat a klidně tím můžete strávit čtrnáct dnů, ne jen šest. I kdybyste si měli dovolenou prodloužit o přejezdy mezi destinacemi, při nichž se někde zastavíte. Ani mně se nechtělo zpátky do Prahy, třebaže jsem svůj čas s Grand Californií využil beze zbytku.