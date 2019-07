Apollo 11 – start, let, přistání a návrat

Po přistání na Měsíci měli američtí astronauté Edwin Buzz Aldrin a Neil Armstrong pět hodin spát, protože byli vzhůru od časného rána. Měli však pocit, že by stejně neusnuli, a tak 20. července ve 23:43 světového času zahájili přípravy na výstup. Ty měly trvat dvě hodiny, ale protáhly se na tři a půl, protože kabina byla plná vybavení. Z oken vybírali, kam zamíří. Ještě před výstupem Aldrin, který byl členem Websterské presbyteriánské církve, přijal eucharistii. S sebou měl malou krabičku, kde byla hostie a mešní víno a malý pohár. Přitom četl z bible z Janova evangelia slova: „Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“

To ovšem nešlo do éteru, NASA Aldrina požádala, aby se slova nepřenášela, protože americká administrativa čelila žalobě zakladatelky Amerických ateistů Madalyne O´Hairové, kvůli tomu, že posádka Apolla 8 četla na vládou placené misi z bible, čímž byl porušen první dodatek k ústavě.

V 2:39:33 Armstrong otevřel dveře a vylezl ven z lunárního modulu. Ve 2:51 začal sestupovat po žebříku, který měl devět příček. Cestou spustil malou kameru uloženou ve výklopném oddílu vybavení MESA pod pláštěm lunárního modulu, který otevřel. Jeho výstup sledovalo na 600 milionů lidí. Cestou popsal povrch: „Vypadá velmi, velmi jemně zrnitý, je to skoro prach.“ Šest a půl hodiny po přistání 21. července 1969 ve 2:56:15 světového času se Armstrong jako první člověk dotkl povrchu Měsíce a otiskl tam první stopu. Když sestupoval z nejnižší příčky žebříku, řekl: „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“

Edwin Buzz Aldrin na povrchu Měsíce NASA

Okamžitě vyfotografoval modul a sedm minut poté, co se dotkl povrchu Měsíce, začal sbírat první vzorky a dal si je do kapsy, aby v případě přerušení mise byly alespoň nějaké k dispozici. Krátce poté se k němu přidal i Aldrin a oba strávili asi dvě a půl hodiny fotografováním Měsíce, modulu a sběrem vzorků.

Armstrong uvedl, že pohyb po Měsíci je v šestinové přitažlivosti snadný: „Vypadá to, že tu není žádný problém se pohybovat, jak jsme předpokládali.“ Aldrin to ukázal názorně, když předvedl dva skoky snožmo: „Je jednoduché skočit.“ „Ano, ... a chůze je taky pohodlná,“ dodal Armstrong. Astronauti ale uvedli, že musejí své kroky plánovat dopředu, protože jemná půda je docela kluzká. „Ve stínu je docela tma a je těžké vidět, jak pevně stojím. Má to tu svou vlastní krásu. Je to jako na poušti v USA, i když je to jiné. Ale je to tu pěkné,“ řekl ještě Armstrong, který popsal i plaketu na přistávací noze lunárního modulu: „Jsou tu dvě polokoule, každá ukazuje jednu ze zemských polokoulí. Pod tím se říká: Tady poprvé lidé z planety Země stanuli na Měsíci v červenci LP 1969. Přišli jsme v míru za celé lidstvo.“

Plaketa s nápisem: Tady poprvé lidé z planety Země stanuli na Měsíci v červenci LP 1969. Přišli jsme v míru za celé lidstvo. NASA

Oba muži na měsíčním povrchu vztyčili americkou vlajku. I když si Aldrin přál, aby to šlo hladce, nebylo to snadné, protože půda byla tvrdá a žerď se podařilo zarazit jen 20 centimetrů hluboko. I tak jí ale zasalutoval jako na vojenské akademii ve West Pointu. V tu chvíli se s nimi spojil prezident Nixon a řekl: „Neili a Buzzi, mluvím k vám po telefonu z Oválné pracovny v Bílém domě. Je to určitě ten nejdůležitější telefonát v historii. Ani vám nemohu říci, jak jsme všichni pyšní na to, co jste dokázali. A jak k nám mluvíte z Moře klidu, inspiruje nás to ke zdvojnásobení našeho úsilí přinést mír a klid na Zemi.“

Oba pak umístili na povrch vědecké přístroje z balíku EASEP, kde byl pasivní seismograf a koutový odražeč. Armstrong pak cvalem, který se ukázal jako nejefektivnější způsob pohybu, zamířil k šedesát metrů vzdálenému Malému západnímu (východnímu) kráteru, aby ho vyfotil. Aldrin dál sbíral vzorky a snažil se získat i nějaké z hloubky, ale i když použil geologické kladívko, nedostal se do větší hloubky než 15 cm.

Nasbíral celkem šest kilogramů vzorků, byly dvou typů, bazaltové a brekcie. Protože vše šlo pomaleji, než čekali, nasbírané vzorky přestali dokumentovat. Aby vše stihli, Armstrong doslova přebíhal od jedné činnosti k druhé. Řídící středisko ho vyzvalo, aby zpomalil. Nakonec povolilo patnáctiminutové prodloužení vycházky, takže na povrchu Měsíce strávili při jediném výstupu dvě hodiny a patnáct minut.

Do úložného prostoru lunárního modulu naložili film a dva boxy s celkem 21,55 kilogramu vzorků. Jako první se vrátil do modulu Aldrin. Po něm vyskočil na třetí stupeň žebříku Armstrong. Zbavili se nepotřebného vybavení, zejména batohů se systémem PLSS, který jim zajišťoval přežití při vycházce, velkých bot a fotoaparátu Hasselblad. Dveře zavřeli v 5:01.

Aldrin ale omylem poškodil jistič spouštěče hlavního motoru potřebného pro start z Měsíce. Panovaly obavy, že by jim to mohlo zabránit vzlétnout a uvázli by na Měsíci. Prezident Nixon měl pro případ neúspěchu mise, který se odhadoval na 40 procent, připravenou i řeč, kterou mu napsal autor jeho projevů William Safire. Pokud by se nemělo podařit astronautům odstartovat, měl o tom nejprve informovat manželky. Pak měl pronést projev k národu, který by slyšeli i astronauté na Měsíci. Ti by ještě měli možnost se rozloučit s manželkami. Následovat měla bohoslužba. Astronauté o této možnosti raději nemluvili, ale uvědomovali si nebezpečí kosmického výzkumu. Jistič se však podařilo opravit pomocí špičky fixky.

Po sedmi hodinách odpočinku se začali připravovat k návratu. V 17:54 odstartovali. Na povrchu Měsíce strávili 21,5 hodiny. Start proběhl bez problémů, jen při něm spadla vlajka. Návratová část lunárního modulu se oddělila,“ řekl Aldrin. „Koncentroval jsem se na počítače a Neil sledoval výškoměr, ale díval jsem se dost dlouho, abych viděl, jak vlajka spadla.“ Proto se u dalších misí dávala vlajka dále od lunárního modulu, aby nemusela vzdorovat tlaku výtokových plynů.

Nezahálel však ani Michael Collins ve velitelském modulu Columbia, který obíhal Měsíc. Nejprve musel identifikovat lunární modul na povrchu. Prováděl také údržbu a během třetího oběhu musel řešit problémy s teplotou chladicího média, na kterou ho upozornilo řídící středisko těsně před tím, než se dostal nad odvrácenou stranu Měsíce, kde s ním nemělo kontakt. Místo toho, aby ho podle doporučeného postupu přepnul na manuální řízení, jen přepnul chlazení na ruční a zpátky na automatické a vše opět fungovalo. O řešení problému informoval Houston ve chvíli, kdy vyletěl ze stínu Měsíce. Při každém obletu byl 48 minut bez spojení.

Když se Armstrong a Aldrin vrátili z první vycházky po Měsíci do lunárního modulu, šel také spát.

Po probuzení připravoval kabinu pro návrat obou mužů z Měsíce. Lunární modul se přiblížil k lodi Columbia ve 21:24. Ke spojení došlo ve 21:35. Poté, co Armstrong a Aldrin přenesli vzorky a filmy do kosmické lodi Columbia, modul byl oddělen ve 23:41. Protože jeho dráha nebyla stabilní, spadl na povrch Měsíce, ale není známo kam.