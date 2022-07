Rakovina je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po srdečních nemocech. Každý rok je zhoubný nádor diagnostikován u více než 87 000 lidí a 27 000 onkologických pacientů každoročně na svou chorobu umírá. Počet nemocných bude s největší pravděpodobností přibývat. Kromě stárnoucí populace jsou důvodem i špatné životní návyky a nedostatečná prevence.

V součtu se nádorová onemocnění podílí na 27 % všech úmrtí v Česku. Ženy jsou podle statistiky nejvíce ohrožené rakovinou prsu. Muži zase bojují s rakovinou prostaty a varlat.



Světové prvenství držíme také ve výskytu zhoubných nádorů ledvin a močových cest. Mezi další častá onemocnění patří karcinom plic. Počet nemocných stoupá zejména u mladších žen kuřaček. Kuřáci tvoří 70 % pacientů s rakovinou plic a ve skupině nádorových onemocnění tvoří největší zastoupení ve smrtelnosti. Podstatnou roli podle lékařů hraje i věk. Čím jste starší, tím vyšší riziko hrozí, že vás rakovina zasáhne. Existují ale druhy nádorů, které postihují pouze děti nebo se objevují i v mladém věku. Svůj podíl může mít i genetika, zejména pokud se v rodině toto onemocnění vyskytuje.

Nedostatek pohybu, nadváha, nepřiměřený stres, kouření i nadměrné popíjení alkoholu se řadí mezi rizikové faktory. Česko drží světové prvenství ve výskytu rakoviny konečníku a tlustého střeva u žen i mužů. Ročně lékaři diagnostikují 8 000 nových případů. Na vině je špatná skladba jídelníčku, ve které chybí vitaminy a vláknina. Převažují naopak tučná, smažená jídla, uzeniny a přemíra alkoholu.

Během léčby Anně nejvíce pomohlo zbytečně si nepřipouštět, že je nemocná a zůstat v co největší psychické pohodě. „Pomohla mi i práce. Přišla jsem na jiné myšlenky a v těžkých chvílích mi byla povzbuzením,“ říká. Po chemoterapii bylo nutné podstoupit i léčbu v Protonovém centru. „Mám vadu srdce a jsem astmatička. Nechtěla jsem zatěžovat srdce a plíce ještě celkovým ozařováním, proto jsem se řídila doporučením onkologa a podstoupila protonovou léčbu,“ vysvětluje. Ozařování tak bylo cíleno pouze na místo, kde byl nádor.



Anna si i díky nemoci uvědomila, že důležité je mít v životě na prvním místě sebe, zvolnit a dopřát si dostatek odpočinku. Rakovina podle ní nemusí být rozsudkem smrti, jak si mnozí myslí. „Pořád se jí bojíme. Přitom ji už doktoři dokážou léčit jako každou jinou nemoc,“ uzavírá Anna.

Nemučte tělo saláty, dejte mu rohlíky i čokoládu

Životní styl v průběhu onkologické léčby si možná někteří spojují s konzumací jen zdravých potravin a vyhýbání se všemu potencionálně nezdravému. Pozor, toto nemusí platit vždy! Pacienti by měli jíst to, na co mají chuť, poslouchat své tělo. Jíst to, co velí chutě, důvěřovat svému tělu a nestresovat se navíc tím, že budou konzumovat něco, co jim nechutná, na co chuť nemají.



Důležité je také hodně pít, chodit co nejčastěji ven, ale jen, pokud je nálada a síla. Spát, když tělo žádá o spánek, ale také třeba kdykoliv plakat, nedržet emoce v sobě. Když padají vlasy, je dobré se na to do jisté míry připravit a aspoň se podívat, kde je prodejna paruk. Dobré je také naučit se ošetřovat pokožku, která v průběhu léčby trpí. Například v Protonovém centru každý pacient absolvuje před začátkem léčby sezení s vyškolenou sestřičkou, která vysvětlí, jak se o kůži starat, jaké si koupit přípravky. Je nabídnuta i pravidelná týdenní kontrola pokožky.