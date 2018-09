Nejdražší lampión v historii lidstva?

Již nyní, ve chvílích, kdy ještě není jasné, co konkrétně požár budovy způsobilo, svalují zaměstnanci vinu na roky finančních škrtů, kdy se do muzea nedostával dostatek peněz potřebný na jeho běh a údržbu. Vyšetřování příčiny požáru je v plném proudu, avšak ministr kultury Sergio Leitao pro deník Estado de S.Paulo uvedl, že nejpravděpodobnější příčinou neštěstí je buď zkrat v budově, nebo přistání obyčejného papírového lampiónu na horký vzduch na střeše budovy. Připomeňme, že požár začal v neděli večer nedlouho poté, co muzeum uzavřelo své brány návštěvníkům.

Požár postupoval velmi rychle a hasičům se nepodařilo dostat jej včas pod kontrolu. Velitel místních hasičů Roberto Robadey uvedl, že dva nejbližší hydranty, které první jednotky po příjezdu potřebovaly využít, byly suché. Hasiči tak museli vodu získávat z nedalekého jezera a z nákladních vozidel s vodou, která byla na místo povolána. To vše ale zabralo delší dobu a včasná záchrana budovy tak nemohla proběhnout.

„Včerejšek byl jedním z nejsmutnějších dnů mé kariéry,“ uvedl Robadey. Dodal, že během pondělí procházeli hasiči skrz ohořelé torzo budovy a občas se vynořili s artefaktem či malbou, které řádění plamenů jako zázrakem nezničilo.