Měla to být válka za ukončení všech válek. Nakonec však první světová válka jen předznamenala extrémní evropský neklid první poloviny 20. století. Dne 11. 11. 2018 uplynulo od jejího ukončení přesně 100 let.

V roce 2017 jsme dostali s manželkou po svatbě od její babičky z Moravy poměrně těžkou krabici. Prý zaslechla, že jsem fotograf, a údajně by mě mohl obsah krabice možná zajímat. A zajímal. Asi bych jen těžko spočítal, kolik článků o nejrůznějších vzácných nálezech ve světě jsem napsal za svých 13 let na Novinkách. Najednou jsem byl ale na druhé straně pomyslné barikády. V rukou se mi ocitl malý fotografický zlatý grál. Ač třeba ne co do hodnoty finanční, ale historické.

V krabici se nacházely staré skleněné destičky, které jsem znal do té doby jen z českokrumlovského fotoateliéru Seidel, který je velkou sbírkou těchto destiček vyhlášený. Už při zběžném pohledu na destičky bylo zjevné, že obsahují výjevy z první světové války, a navíc se dochovaly ve velmi dobrém stavu.