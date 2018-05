Pro milovníky tepla

Už v osm ráno ukazuje teploměr třicet stupňů a pod tuto hodnotu neklesne dříve než pozdě odpoledne. Hned po příletu nasedáme do naftových šestiválcových Volkswagenů Amarok s motorem nově posíleným na 190 kW a automatickou převodovkou. Čeká nás bezmála tisíc kilometrů v lákavé trojkombinaci moře-hory-poušť.

Startujeme a v koloně nejprve vyjíždíme z města na jednu z liduprázdných pláží Ománského zálivu. Zastávek je podél pobřežních silnic nepočítaně a je to jeden z těch momentů, kdy si ve vypůjčeném autě štěstím výsknete, že nejste na přeplněné pláži v Chorvatsku – kdekoliv na cestě zastavíte a máte celou pláž s bílým pískem i nádherně čistým mořem jenom pro sebe. Musíte počítat jenom s tím, že široko daleko není žádný obchod, restaurace, nic takového. Mimochodem, délka pobřeží činí přes dva tisíce kilometrů.

Odpoledne vyrážíme nejprve po prašné cestě vysoko do hor, přes dva tisíce metrů. Konkrétně do Al-Hadžar, pohoří s vrcholem ve výšce 2980 m n.m., zasahujícího až do Spojených arabských emirátů. Úzkou cestou desítky minut stoupáme, Auta se sunou pomalu, každou chvíli přichází zatáčka, občas nás čeká prudký výjezd. Není to kdovíjak náročný terén, vysoká světlá výška amaroku a jeho robustní podvozek v kombinaci s pohonem všech čtyř kol znamenají obrovskou jistotu. To vše doplňují terénní pneumatiky.