Asfalt není pravidlem, ať je silnice v mapě jakákoliv

Trasa do cíle má vést po asfaltu údolím řeky Cerna. Není možná nejkratší, ale vede přes lázeňské městečko Băile Herculane s pár checkpointy a krátkým vykoupáním v termálním pramenu. Na mapě je zakreslena jako silnice první třídy, takže, co se může stát, říkám si, velím vpřed.

Jenže navigační aplikace nás táhnou oklikou o desítky kilometrů delší. Znejistěl jsem a zastavil na benzince, že se zeptám, jestli ta cesta je průjezdná; přeci jen to je národní park, může být pro auta uzavřená, taky to jsou hory, může tam být sníh. Paní pokladní se podívala na naše auta a se smíchem říká, že sice „off-road“, ale že to projedeme. Nejsem si jist, jestli se směje proto, že u ní zastavily „gumbalkanských“ aut už houfy, nebo proto, že nás posílá na jistou smrt.

Jedeme dál s jednou zastávkou kvůli opravě formana, jemuž za jízdy nepravidelně a nepředvídatelně zhasíná motor – rozebrali jsme to, nic moc neudělali a zase to složili, ale najednou bylo všechno v pořádku. A zčistajasna se z krásné asfaltky stává úzká šotolinová cesta; uprostřed zatáčky asfalt prostě končí. Zůstane to tak dobrých 40 kilometrů, ale příroda, kterou tu projíždíme, za to opravdu stojí.