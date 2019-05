Jízda autem po ostrově je zážitek sám o sobě. Kopečky, táhlé zatáčky a skoro věčně vlhké cesty vytváří kombinaci, která vás po několika projetích ostrova mlčky nutí k dynamičtější jízdě. Ale na to pozor. Zejména v okolí palíren totiž potkáte nemalé množství cyklistů, kteří objíždějí palírny na svém jednostopém parťákovi. A ti se na rozdíl od řidičů vozů konzumace alkoholu často zrovna nezdráhají. A všichni to tak nějak tolerují. Pokud ale za volantem nadýcháte více než 0,22 promile, jste v problémech. Právě to je totiž limit, který platí v celém Skotsku.

Už jeden jediný panák whisky by vám mohl přivodit nemalé opletačky. Nakolik se to však zejména na tomto ostrově dodržuje, je tak trochu otazník. Nejenže mě za celý pobyt na Islay žádný policista nestavěl, žádného jsem ani nezahlédl. A to šlo jednoznačně o nejvytíženější týden, který ostrov během roku zažívá.

Ústřic se nebojte

Při příjezdu do palírny Bruichladdich mi došlo, o čem celý festival bude. Není to žádná obří masová akce, louky kolem silnice se jednoduše promění na krátkodobé parkoviště. Na pozemku palírny obvykle hraje do tance nějaká kapela, lidé popíjejí whisky, smějí se, tančí a pojídají místní speciality.

Pokud jste ještě nikdy neochutnali ústřice vylovené z moře ráno a servírované o dvě hodiny později na ledu, zakápnuté jen kapkou citrónu a single malt whisky, budete mít jedinečnou příležitost. Místní vám s radostí potvrdí, že jde o přírodní afrodiziakum, a i proto si tuto pochutinu prý dopřávají často.