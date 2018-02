Z KASINA RESTAURACE A BAR

Je to smutné porovnání, když se podívám na černobílou fotografii z roku 1968, kdy byla na dovolené v Constantě moje máma, a následně se rozhlédnu kolem sebe. Obyčejná fotka z rodinného alba pro mě touto cestou značně získala na významu. Tehdy byla budova v držení vládní turistické asociace O.N.T. Litoral Mamaia. Jako kasino už nesloužila. Po druhé světové válce udeřilo v Rumunsku totiž něco silnějšího než nepřátelské bomby – nové zákony namířené proti hazardním hrám. Okouzlující budova najednou nedokázala poskytnout stálý zdroj příjmů a její budoucnost se stala nejasnou. V 50. letech, které nepřály hazardu, budova sloužila jako kino a restaurace. A ze snímku je patrné, že jako restaurace či bar budova sloužila i ve zmíněném roce 1968.

Fotografie kasina z roku 1968, kdy budova fungovala jako bar. Autor: Jaroslav Rejhon

Den před focením budovy kasina jsem se sešel s místním fanouškem urbexu, tedy prozkoumávání prázdných a opuštěných budov. Říkejme mu raději jen Nico. Byl to právě on, kdo mě už dlouho před příjezdem upozornil, že si musím zažádat o povolení vstupu do budovy. Kasino se totiž po určitou dobu stalo žhavým cílem právě milovníků opuštěných staveb a město nechtělo riskovat, že se někomu uvnitř něco stane a vina padne právě na radnici. Vyřešili to tedy tak, že je budova hlídána 24 hodin denně. Zajímá mě hlavně to, proč se nesežene investor, který by kasinu dokázal vdechnout jeho původní krásu a zachránit ho před úplným kolapsem. Nico se jen usmívá.

„Řekněme, že už tady takový investor byl. A ne jednou. Jenže vždy to na něčem ztroskotalo. Jednou třeba přišla ekonomická krize, která docela nadějné plány zhatila. Jindy se politici zase rozhodli, že bude finanční obnos několika set tisíc eur lépe zužitkován pořádáním koncertu Lady Gaga. Realita ale je, že by tato suma na opravu ani vzdáleně nestačila, šlo by určitě o vyšší jednotky miliónů eur. Zdejší radnice by si samozřejmě přála záchranu budovy, ale jde o obrovské peníze, které tu jednoduše nejsou k dispozici. Místní lidé sepisují petice, ale všechno je to běh na dlouhou trať a kasino toho času už zrovna moc nemá. My místní už od konce druhé světové války říkáváme, že člověk tu krásku nedokázal srovnat se zemí bombami, ale legislativními omezeními se mu to podařit může,“ dodal Nico a posmutněle usrkl pivo z dílny zdejšího jediného mikropivovaru Ordinul.