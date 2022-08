Češi přestávají sportovat kvůli zdražování. Nemohou si dovolit tréninky a sportovní náčiní

Tréninky dětí budou zdražovat

Už tak špatnou situaci ještě zatížila inflace. Kvůli rostoucím cenám energií volají sportovní kluby a sportoviště o pomoc. Náklady podle České unie sportu narostly o stovky procent a kluby nemají z čeho brát.

„Běžně jsme platili jenom za energie zhruba 700 tisíc korun za rok. Letos se za stejnou spotřebu pohybujeme na třech milionech korun za rok. Na provoz a údržbu jsme dostali z kraje částku 280 tisíc korun, podpora od města je v řádech desetitisíců korun. Za březen dlužíme 300 tisíc za energie. Nevíme, jak z toho ven,“ potvrzuje Přemysl Šulc z klubu HC Lomnice nad Popelkou, který se stará o místní zimní halu.

Souhlasí s ním také Jakub Lébl z TJ ABC Braník a dodává, že logickým důsledkem bude nárůst cen ve sportu: „Budeme muset zvýšit členské příspěvky, a to mezi 30 až 80 procenty, což samozřejmě v situaci, kdy každá rodina čelí zvýšeným nákladům spojených s inflací, není vůbec dobré řešení, ale bohužel nebudeme mít jinou možnost. Několik klubů může být před bankrotem, a to hlavně ty, které musí provozovat vlastní sportoviště.“

Sportovní vybavení je nový luxus

Svoji roli na omezování českého sportování dětí i dospělých samozřejmě hraje i zdražování sportovního vybavení. Ovlivnila ho přitom nejen ekonomická situace, ale i změna životního stylu, kterou přinesl covid. Zejména ceny vybavení pro outdoorové aktivity, k nimž není potřeba žádná tělocvična nebo hřiště, začaly v důsledku zvýšeného zájmu růst.

Například obchody Hudy Sport hlásily nárůst poptávky a obratu až o 90 procent. Nejvyšší zájem přitom byl o outdoorové oblečení a pohorky. Téměř nedostatkovým zbožím se stala také jízdní kola, jelikož Češi jsou národem nadšených cyklistů. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos a magazínu We Love Cycling si do konce roku plánuje pořídit kolo 36 procent lidí. Polovina Čechů napříč věkovými skupinami jezdí na kole alespoň několikrát za rok. Vloni v dubnu uvedlo 42 procent respondentů v průzkumu společnosti Sazka, že za kolo a cyklistické vybavení utratí až 30 tisíc korun. Zájem o kola v Česku každým rokem roste, a to i navzdory celosvětovému výpadku v jejich výrobě.

