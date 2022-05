Zvyšující se ceny bytů jsou samozřejmě dobrou zprávou pro majitele, protože jejich majetek vlivem zmíněných okolností roste. Aby to však byla pravda, je třeba mít své nemovitosti náležitě pojištěné.



Češi svůj majetek chrání, pojištění nemovitosti či domácnosti má sjednáno valná většina domácností. Mnozí ovšem podpisem smlouvy odloží veškerý zájem o svou pojistku stranou a domnívají se, že v případě nečekané nepříznivé události se o ně pojišťovna postará.



Jenže jak ukázalo například loňské tornádo na Moravě, pojistky často nejsou dostatečné právě proto, že ceny nemovitostí od sjednání pojistné smlouvy vyrostly i o desítky procent. Analytici pojistného trhu odhadují, že až polovina domů v Česku je podpojištěná. „Problémem je, že ceny nemovitostí rostou, ale majitel svou smlouvu neaktualizuje, a tento růst se tak do ní nepromítá. Není nijak výjimečné setkat se na trhu se smlouvou o pojištění majetku, kterou 10 let nikdo neupravil,“ potvrzuje Jan Grufík ze společnosti Freedom Financial Services.