Armády třicetileté války

Vojska, která se v listopadu 1620 střetla na Bílé hoře, si musíme představovat jinak než moderní ozbrojené složky. Předně je třeba zmínit, že v nich bojovali žoldnéři, tedy muži, kteří se nechali najmout do armády na konkrétní dobu za předem stanovený plat – žold. Nebojovali za svou víru, ideje, ani stát – ale jen za peníze. Například vojsko českých stavů tedy zdaleka nebylo složeno čistě z nekatolických Čechů, ale jak mezi vojáky, tak mezi důstojníky se nacházela řada cizinců různého vyznání.

Doba, na kterou se vojáci nechávali najmout, většinou pokrývala období vojenského tažení. To obvykle trvalo od jara do podzimu – v zimě se kvůli špatnému počasí neválčilo. Proto i na počátku listopadu 1620 málokdo počítal s tím, že k rozhodné bitvě ještě dojde – předpokládalo se, že se již všechny armády odeberou zazimovat a k dalším vojenským akcím dojde až na jaře. V příštím roce by se tak vojáci klidně mohli nechat najmout do řad vojska, proti kterému do té doby bojovali. Nové vybavení ani uniformu by kvůli tomu shánět nemuseli, protože uniformy v této době ještě byly zcela výjimečné. Vojáci standardně bojovali ve svém civilním oblečení. Aby se mezi sebou na bojišti rozeznali, používali někdy znamení jako větvičky za kloboukem nebo pásky na rukávu.

Dobové pozemní vojsko se skládalo z pěchoty, jezdectva a dělostřelectva. Pěšími vojáky byli pikenýři, jejichž název je odvozen od jejich dřevcové zbraně – několik metrů dlouhé píky, a také mušketýři, kteří používali palnou zbraň – mušketu. Nejobvyklejšími typy jezdců byli lehce vystrojení arkebuzíři, kteří z koňských sedel stříleli pomocí arkebuzy – kratší obdoby muškety, a těžcí jezdci – kyrysníci – kteří používali především jezdecké pistole. Na pomezí mezi pěchotou a jezdectvem byli dragouni, kteří se na tažení pohybovali koňmo, ale do bitev obvykle nastupovali pěšmo.

Na Bílé hoře obě strany konfliktu zaujaly odlišné postavení. Císařsko-ligistická armáda zformovala tzv. španělské tercie – tedy hluboké čtverce, kde uprostřed stáli pikenýři a po jejich obvodu mušketýři. Tato taktika se na evropských bojištích osvědčovala již více než sto let. Naproti tomu čeští stavové rozestavěli vojsko podle modernějšího, tzv. nizozemského šikování. Jeho výhodou byly mělčí a operativnější jednotky, které zajišťovaly takřka nepřetržitou střelbu mušketýrů. Modernější taktika však na jejich výhru nestačila.