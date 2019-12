Dědeček, otec i syn

Protože Fabia slaví významné výročí, půjčili jsme si jeden kousek od každé generace a postavili je vedle sebe. První generace je skoro z počátku výroby, z roku 2001, a pod kapotou jí pracuje právě zmíněný historický čtyřválec 1,4 MPI s rozvodem OHV, který dává 44 kW/60 koní.

Jeho zásadní výhodou jsou velmi rychlé reakce na plyn, ale to je po stránce jízdních vlastností asi tak všechno. Na zhruba 1,1 tuny vážící Fabii je jeho 118 newtonmetrů zoufale málo, nechce se mu do otáček a v kopcích na dálnici se preventivně řadím do stoupacího pruhu pro kamiony.

Na druhou stranu, a to se opět dostávám k neprůstřelnosti Fabie, nic tu po osmnácti letech provozu, z čehož část byla tvrdá práce ve službách Českého Telecomu, nepůsobí, jako že to je těsně před smrtí. Plasty jsou pořád tvrdé a věnec volantu opotřebovaný, ale veškeré ovládací prvky působí i po letech důvěryhodně. Jen sedačka je trochu prosezená a madlo dveří řidiče nedrží úplně pohromadě – známá to bolest Fabií první generace.

K dalším problémům těchto aut patří choulostivá přední náprava, zejména tyčky a uložení stabilizátoru, které z výroby nebyly příliš odolné nástrahám silnic na českém venkově. A také její karoserie rezaví mezi předním blatníkem a prahem – včetně tohoto žlutého kousku.

Fabia je mezi auty tak trochu unikátem tím, že mezigeneračně neroste tak moc, jako některé jiné modely. První generace je dlouhá 3960 mm, druhá má 3992 mm a ani třetí nenarostla přes čtyři metry – i po faceliftu s podivně protaženým předním nárazníkem jí chybí tři milimetry do čtyř metrů.

Kromě toho má Fabia napříč všemi třemi generacemi několik detailů, které jsou stejné. Tlustý C-sloupek je jen jedním z nich, byť nejvíce viditelným. Také je pořád stejný princip zapínání světel otočným ovladačem vlevo od volantu včetně zapínání mlhovek – první povytažení zapne ty přední, druhé zapne tu zadní. Jednu – u Fabie vzadu vždy jen jednu.

Takovéto zapínání světel má ale řada vozů z nabídky koncernu Volkswagen. Zajímavější je, že Fabie napříč generacemi sdílí také stropní světlo nad předními místy. V tomto případě nejsou úplně stejná, protože vypůjčená „jednička“ je v podstatě v základní výbavě, a ta tehdy nezahrnovala individuální čtecí lampičky. Lépe vybavené kousky však měly světlo totožné jako testovaná „dvojka“ a „trojka“. Inu, co není rozbité, nespravuj.