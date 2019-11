Průběh roku 1989

Dne 17. listopadu 1989 povolený pietní akt studentů pražských vysokých škol k uctění památky Jana Opletala neskončil na Vyšehradě, jak bylo schváleno, ale studenti od Slavína zamířili do centra města. Na Národní třídě je zastavily bezpečnostní síly. Jejich brutální zásah stál na počátku takzvané sametové revoluce. O dva dny později vypukly masové demonstrace proti policejnímu zásahu v Praze a postupně v dalších městech, které trvaly až do 27. listopadu a vyvrcholily více než půlmilionovými manifestacemi na Letné. K demonstracím studentů se postupně připojily všechny vrstvy obyvatelstva s požadavkem politických reforem a urychlení procesu demokratizace.

Proč k tzv. sametové revoluci došlo právě 17. listopadu a nikoli dříve, třeba i v jiné symbolické datum – 16. ledna 1989, kdy uplynulo dvacet let od sebeupálení Jana Palacha? „Jde o shodu historických náhod. K pádu komunismu v Československu mohlo dojít i později, ale ne dříve. Opravdu jsme čekali, až režimy padnou v sousedních státech. Oficiálně povolená manifestace, což byl významný moment, přivedla do ulic ‚radikální' a početnou skupinu mladých, kteří nechtěli systém demokratizovat, ale chtěli žít v demokracii,“ objasnil pro Novinky Vaněk.

Co však 17. listopadu v roce 1989 vše předcházelo a připravilo mu tak doslova úrodnou půdu?

Ve druhé polovině 80. let bylo stále jasnější, že se komunistický režim v Československu dostal do další krize jak hospodářské, tak zejména politické. Vedoucí představitelé KSČ se ale stále chovali, jako by situace byla v pořádku.

Začaly se projevovat důsledky špatné hospodářské politiky předchozích let, která vedla od konce sedmdesátých let ke stagnaci, v přírůstek národního důchodu klesl z 0,78 % v roce 1981 na 0,57 % v roce 1982, což se nepříznivě promítalo do životní úrovně obyvatel, Stagnační tendence pokračovaly i na konci osmdesátých let. Růst průmyslové výroby o 1 % v roce 1989 byl nejnižší, jakého bylo dosaženo od poloviny 60. let, uvedl Milan Sekanina ve studii Československá ekonomika v druhé polovině osmdesátých let.

Významným podnětem ke změně politiky v zemích socialistického bloku byl nástup Michaila Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu 11. března 1985. V Československu se pozvolna stupňovalo napětí. Za dvě desetiletí od Pražského jara 1968 a sovětské okupace vyrostla nová generace nepoznamenaná nadšením roku 1968 a následnými čistkami a perzekucí.

Zkušenost roku 1968 hrála v životě společnosti stěžejní roli. Bylo zjevné, že vedení KSČ, které je u moci právě kvůli sovětské okupaci, nikdy dobrovolně neustoupí. Proto si veřejnost hodně slibovala od Gorbačovovy návštěvy v Československu v dubnu 1987. Jeho návštěva však přinesla obrovské zklamání. Gorbačov hovořil o ČSSR jako o zemi s vysokou životní úrovní a tehdejší vedení KSČ podpořil.

Nikoho tak nemohlo uspokojit odstoupení Gustáva Husáka z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. Na jeho místo byl 17. prosince 1987 zvolen Miloš Jakeš (rodným jménem Milouš), po srpnu 1968 předseda kontrolní a revizní komise KSČ.

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (vlevo) na návštěvě v Moskvě. Na snímku s generálním tajemníkem ÚV KSSS Michailem Gorbačovem během společného jednání. Jiří Kruliš, ČTK

V těchto poměrech sílil význam a vliv Charty 77. Zůstávala dlouho jedinou opoziční platformou proti režimu. Postupně se ale začaly objevovat další opoziční a protirežimní skupiny, které začaly spoluorganizovat demonstrace v roce 1988, první po skoro 20 letech.

V roce 1989 počet a síla protestů proti režimu vzrostly. Na základě výzvy opozičních skupin se 15. ledna na pražském Václavském náměstí sešli lidé, aby tichou vzpomínkou uctili památku Jana Palacha, který se o 20 let dříve upálil na protest proti omezování vymožeností pražského jara 1968 a následné apatii ve společnosti.

Úřady shromáždění nepovolily a proti jeho účastníkům nasadily bezpečnostní síly. Přestože se ozbrojeným složkám podařilo shromáždění rozehnat, opakovalo se i v dalších dnech a přerostlo v mohutnou týdenní protestní akci, která získala označení „Palachův týden“.