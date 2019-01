Pokud si potrpíte na trochu klidu, romantiky, kvalitní servis a místo špaget carbonara si raději dáte fillet mignon, není to zas až tak těžké rozhodování. Přece jen, je to dovolená. Mějte však v hlavě to, že za veškeré služby, které na lodi využijete, zaplatíte navíc povinné spropitné. To je něco, co je pro evropského člověka nepochopitelné. Říkáte si, že má být na vás, zda někdo dostane spropitné a případně jak vysoké. Tohle je však něco, co je v USA zcela běžné, a nevyhnete se tomu ani na této lodi v mezinárodních vodách.

I letenka do Miami je výdajem, kterému se pravděpodobně nevyhnete. Přímé lety na slunnou Floridu neexistují. Možností, jak ale cestovat do Miami jen s jedním přestupem, je nepřeberně. Letět můžete přes Paříž, Londýn, Řím, Mnichov, Amsterdam, Madrid, Lisabon či třeba i Helsinky. Záleží jen na tom, jaké časy letů vám budou vyhovovat a se kterou leteckou společností rádi lítáte. Cenově se pohybujete za zpáteční letenku s jedním přestupem zhruba okolo 11 tisíc korun. Záleží však samozřejmě na tom, v jakém období letíte, jak dlouho dopředu letenku kupujete či zda si třeba připlácíte za zavazadlo navíc.