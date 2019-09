Na Západ aneb Cvičná emigrace

Pomýšlel také na kariéru v zahraničí, a zkusil proto nahrát v angličtině desku The Golden Voice of Prague, která vyšla roku 1966. Později se ale ukazuje, že mnohem důležitější bude pro Gotta němčina, narozdíl od Ameriky se v Německu a Rakousku stává hvězdou. Gottovi se sice podařilo vyjet do Kanady i do amerického Las Vegas, silnější však byla odezva v Německu, kde mu Polydor vydal nahrávky Weisst du wohin (Krásné je žít) nebo Bist du das Glück (Pošli to dál). Díky tomu se dostal do německé hitparády a obsadil 33. místo.

Gott pochopil, že tudy vede jeho cesta, a v roce 1968 se rozhodl reprezentovat Rakousko v Eurovizi, kde se však coververze Tausend Fenster (Tisíc oken) nelíbila a zpěvák skončil předposlední.

V Čechách tou dobou slavil úspěchy s hity Čas růží a Lady Carneval, zatímco Polydor vydal německou desku Die goldene Stimme aus Prag (Zlatý hlas z Prahy) a Gott v zemi zůstal tři měsíce, což později nazval „cvičnou emigrací“.

Hned natočil i další německou desku Weihnachten in der goldenen Stadt (Vánoce ve zlaté Praze) a komerční úspěch v západním Německu jasně signalizoval, že zpěvák bude přinášet komunistickému státu cenné valuty, takzvané „západní marky“. I proto si ho režim hýčkal a žádal jeho návrat. Mezi lidmi brzy zlidověla věta, že „Gott vydělává jako fabrika“.